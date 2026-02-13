Caltanissetta, consegnati i lavori del Campetto in via Aldo Moro: il progetto finanziato con i fondi nazionali “Sport illumina”

Si è svolto, nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio, il sopralluogo congiunto propedeutico alla consegna dell’area comunale di via Aldo Moro e al successivo avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo playground cittadino, finanziato per un importo di 200 mila euro nell’ambito del bando nazionale “Sport Illumina”.

Il programma, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani e ideato da Sport e Salute S.p.A., mira alla creazione di cento nuovi spazi pubblici in tutta Italia dedicati allo sport, alla socialità e alla cultura, con l’obiettivo di favorire inclusione, benessere e rigenerazione urbana.

Con il sopralluogo odierno è stata formalizzata la consegna dei lavori relativi al progetto “Sport Illumina”, frutto della sinergia tra il Comune di Caltanissetta e Sport e Salute. Un intervento strategico e atteso che consentirà di rigenerare e valorizzare un’area urbana, restituendola alla piena fruizione della cittadinanza.

Determinante, in tutte le fasi dell’iter tecnico-amministrativo, è stato il lavoro dell’Ufficio Tecnico comunale, che ha curato con puntualità e competenza la progettazione, l’adeguamento degli atti, il coordinamento con gli enti coinvolti e tutte le procedure necessarie per giungere alla consegna dell’area nei tempi previsti.

Come previsto da contratto, la consegna dei lavori è fissata per il prossimo 9 marzo.

Il nuovo playground non sarà soltanto un’area attrezzata per la pratica sportiva, ma uno spazio moderno, organizzato e gestito, pensato in particolare per i giovani nisseni: un luogo di aggregazione sana, inclusiva e strutturata, capace di promuovere sport, socialità e senso di comunità.

“Si tratta di un traguardo importante per la nostra città – dichiara l’assessore allo Sport Toti Petrantoni –. ‘Sport Illumina’ non è soltanto un progetto infrastrutturale finanziato per 200 mila euro, ma un investimento concreto sul futuro dei nostri giovani e sulla qualità della vita di un quartiere che merita attenzione e opportunità. L’avvio dei lavori rappresenta un segnale tangibile di impegno verso il territorio e di capacità amministrativa”.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto all’Ufficio Tecnico comunale per l’impegno costante e qualificato profuso nella fase di progettazione e attuazione dell’intervento, in particolare all’ingegnere Giuseppe Tomasella e al funzionario Gerlando Scrofani, il cui contributo tecnico e professionale è stato determinante per il raggiungimento di questo importante risultato.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione tutte le fasi dell’intervento, affinché il nuovo playground possa diventare, in tempi brevi, un punto di riferimento per i giovani e per l’intera comunità nissena.