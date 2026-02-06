Caltanissetta, abbattimento delle barriere architettoniche: avviati i lavori nel centro storico

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle strade del centro storico di Caltanissetta, un intervento volto a migliorare l’accessibilità urbana e a garantire una fruizione più agevole degli spazi pubblici alle persone con disabilità.

L’intervento prevede la realizzazione di percorsi accessibili che consentano di raggiungere con maggiore facilità uffici pubblici, ville e parchi, favorendo una mobilità più semplice, sicura e inclusiva. L’obiettivo è quello di rendere il centro storico sempre più vivibile, nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari opportunità.

Considerata la particolare rilevanza storica e architettonica delle aree interessate, il progetto è stato preventivamente condiviso con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, che ha esaminato e vistato gli elaborati progettuali, fornendo le indicazioni tecniche da seguire durante l’esecuzione dei lavori. Un percorso di collaborazione istituzionale che consente di coniugare la tutela del patrimonio storico con le esigenze di accessibilità e sicurezza.

L’importo complessivo dell’intervento è pari a 65.000 euro. I lavori prendono avvio dal centro storico, ma l’Amministrazione comunale ha già manifestato la volontà di estendere la stessa attenzione anche alle aree esterne della città, nella consapevolezza che il diritto all’accessibilità deve essere garantito su tutto il territorio comunale.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Calogero Adornetto, ha ribadito la chiara volontà politica dell’Amministrazione di porre particolare attenzione alle tematiche legate alla disabilità e all’inclusione, sottolineando come l’abbattimento delle barriere architettoniche rappresenti una priorità concreta e non solo un adempimento normativo. Una città accessibile è una città più giusta, più moderna e più rispettosa dei bisogni di tutti.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia dell’Amministrazione comunale finalizzata a costruire una città più inclusiva e attenta alle fragilità, attraverso azioni concrete e programmabili nel tempo.

Il Comune continuerà a monitorare l’andamento dei lavori, assicurando il rispetto delle tempistiche previste e delle indicazioni tecniche fornite dagli enti competenti.