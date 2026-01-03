Trovato il cadavere di un uomo sulla spiaggia a Milazzo, indaga la Guardia Costiera

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina all’alba sul bagnasciuga della spiaggia di Milazzo, nel Messinese. L’uomo, dall’apparente eta’ di 30-40 anni, caucasico, era parzialmente vestito, indossava una camicia, ma era privo di documenti. Ad avvistare il corpo galleggiare vicino alla battigia della spiaggia di Ngonia del Tono e’ stato un passante che ha lanciato l’allarme facendo intervenire i soccorsi. Da una prima ricognizione non sembra che l’uomo si trovasse in mare da molto tempo, ma sara’ l’autopsia a chiarire le cause e a quando risale la morte. Le indagini, coordinate dalla procura di Barcellona, sono svolte dalla Guardia Costiera di Milazzo intervenuta sul posto per recuperare il corpo avviando gli accertamenti anche per risalire all’identita’ dell’uomo.(AGI)