Tragico incidente sul lavoro nel Messinese, precipita da un’altezza di 4 metri: perde la vita operaio 69enne

Tragico incidente sul lavoro a Fondachello Valdina, nel Messinese. Un operaio di 69 anni, originario di Avellino, ha perso la vita precipitando da un’altezza di circa quattro metri mentre lavorava all’interno dei capannoni di un’azienda di laterizi. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo stava eseguendo dei lavori di saldatura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sull’ennesima morte sul lavoro è intervenuto il sindacato Uil: “Siamo costretti, per l’ennesima volta, a registrare un nuovo morto sul lavoro vittima di un incidente avvenuto a Valdina. Purtroppo, la mattanza prosegue senza sosta e, nell’assoluta assenza di seri provvedimenti legislativi, il 2026 inizia nel peggiore dei modi. Ma l’aspetto che rende ancor più amara questa drammatica vicenda è rappresentato dal fatto che il lavoratore morto a seguito di una caduta da un’altezza di circa quattro metri aveva 69 anni. Si tratta di un ulteriore sfregio che dovrebbe rivoltare le coscienze di chi, nei fatti, non fa nulla per fermare questa vera e propria strage di innocenti. E’ inammissibile ed inaccettabile lavorare a 69 anni e lo è molto di piu’ lavorare ad altezze proibitive e pericolose anche per un giovane ventenne”. Dicono Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Pasquale De Vardo, segretario generale Feneal Uil Tirrenica: “Prevedere il reato di omicidio sul lavoro e, contestualmente, raggiungere ‘zero morti sul lavoro’, rappresentano due obiettivi fondamentali e indispensabili per fermare questa mattanza infinita poiche’ sono elementi dirimenti di civilta’ e di ineludibile garanzia sociale”. (AGI)