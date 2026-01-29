Salute

Sorpreso con un panetto di hashish nel Nisseno, polizia denuncia 25enne

Gio, 29/01/2026 - 08:36

La Polizia di Stato a Niscemi, nel corso di servizi finalizzati al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha denunciato un venticinquenne alla Procura della Repubblica di Gela per detenzione di hashish. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, appostati in una delle piazze di spaccio della città, in un luogo poco illuminato, hanno sorpreso il giovane con un panetto di hashish dal peso di 102,90 grammi. Il venticinquenne, alla vista degli agenti, ha tentato di disfarsi del panetto di hashish, lanciandolo all’interno di una proprietà privata. Lo stupefacente è stato recuperato dai poliziotti e il fermato è stato condotto in Commissariato per l’identificazione e le altre formalità di rito. La responsabilità del denunciato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

