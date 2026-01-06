Salute

Sistemi idrici e di depurazione, Colianni: «Dalla Regione 11,5 milioni di euro per interventi nei Comuni “Bandiera Blu” Messina, Roccalumera, Scicli e Nizza di Sicilia»

Redazione 3

Sistemi idrici e di depurazione, Colianni: «Dalla Regione 11,5 milioni di euro per interventi nei Comuni “Bandiera Blu” Messina, Roccalumera, Scicli e Nizza di Sicilia»

Mar, 06/01/2026 - 10:06

Condividi su:

La Regione Siciliana ha finanziato, con 11,5 milioni di euro, quattro interventi sui sistemi idrici e di depurazione nei Comuni di Messina, Roccalumera, Scicli e Nizza di Sicilia, insigniti del riconoscimento “Bandiera Blu”.
«Con questi stanziamenti – dichiara l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni – confermiamo il sostegno ai Comuni che si distinguono per la qualità delle loro acque e delle loro coste. Investire nel potenziamento e nell’adeguamento degli impianti significa consolidare un modello di sviluppo attento all’ambiente, a beneficio delle comunità locali e di un turismo sempre più orientato alla sostenibilità. È un segnale di attenzione verso i territori che con impegno preservano e valorizzano il nostro patrimonio ambientale. Il governo Schifani continuerà su questa strada anche nel 2026 con la misura 2.5.1 del Fesr che prevede ulteriori finanziamenti in questo settore».
Nello specifico, i decreti emanati dal dipartimento Acqua e rifiuti prevedono uno stanziamento di 314 mila euro al Comune di Messina come contributo per i lavori di copertura dell’impianto di depurazione di San Saba; al Comune di Scicli (nel Ragusano) vanno quasi 1,3 milioni di euro per la manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione di contrada Piano Conti e per il progetto per il riuso irriguo delle acque reflue dello stesso impianto. A Roccalumera, nel Messinese, 5,7 milioni di euro per il miglioramento del sistema di convogliamento fognario all’impianto di depurazione intercomunale che comprende anche opere per l’affinamento delle acque a fini di riutilizzo agricolo; infine a Nizza di Sicilia (Messina) vanno quasi 4,2 milioni di euro per la completa ristrutturazione e l’adeguamento normativo del depuratore intercomunale che serve anche Ali Terme e Fiumidinisi.
I progetti sono stati selezionati a seguito di una valutazione tecnica da parte di un’apposita commissione.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta