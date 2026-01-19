Sicilia, Protezione civile: martedì 20 gennaio, allerta rossa per temporali

Il dipartimento della protezione civile della Regione siciliana ha diramato il nuovo bollettino per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che prevede per martedì 20 gennaio allerta rossa in tutta la Sicilia orientale dalla provincia di Messina a quella di Ragusa, comprese Catania e Siracusa.

“Persistono – dice la Protezione civile – venti di burrasca dai quadranti orientali con intensificazione fino a burrasca forte con raffiche di tempesta e forti mareggiate sulle coste esposte; precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto su zone orientali e meridionali con quantitativi cumulati molto elevati. Fenomeni con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate”