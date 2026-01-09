Sicilia, l’assessora Faraoni indagata per un reato che non esiste più: l’inchiesta è quella sulla sanità regionale che coinvolge Cuffaro

Spunta il nome dell’assessore regionale alla Sanità Daniela Faraoni nell’inchiesta che coinvolge anche l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro. Lo scrive il quotidiano online Livesicilia. Faraoni era stata iscritta nel registro degli indagati per abuso di ufficio, ma il procedimento è stato archiviato perché il reato è stato abrogato nel 2024. L’indagine riguardava anche l’ex manager dell’ospedale Villa Sofia Roberto Colletti, e lo stesso ex governatore Cuffaro intercettato mentre discuteva a casa sua con l’assessore manifestandole “il suo disappunto” per l’impossibilità di vedere ampliato il numero di posti banditi per un concorso pubblico per la stabilizzazione di operatori sociosanitari, “specie in considerazione del fatto che egli, per sua stessa ammissione, aveva ‘un sacco di gente’ interessata e da accontentare”, scrivono gli inquirenti. “Ti faccio vedere il bando? Io sono in difficoltà perché avevo un sacco di gente… ci sono solo quindici posti e il presidente della commissione, che è Iacono che tu conosci…”, diceva Cuffaro a Faraoni. La tranche d’inchiesta è stata archiviata mentre resta in piedi quella aperta, sempre per lo stesso concorso truccato, a carico di Cuffaro e Colletti per corruzione. Entrambi sono ai domiciliari. (ANSA).