Serie A, oggi Inter-Pisa – Diretta

Ven, 23/01/2026 - 19:48

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 23 gennaio, i nerazzurri ospitano il Pisa – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 22esima giornata di campionato. La squadra di Chivu, prima in classifica, arriva dalla sconfitta in Champions contro l'Arsenal, mentre i toscani di Gilardino hanno pareggiato nell'ultimo turno contro l'Atalanta.  Nel prossimo turno di campionato, l'Inter affronterà la Cremonese in trasferta mentre il Pisa ospiterà il Sassuolo.  
