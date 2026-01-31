Salute

Scontro tra auto nel Messinese, tre giovani feriti: una ragazza è grave

Sab, 31/01/2026 - 11:44

Grave incidente stradale a Milazzo, in provincia di Messina. E’ accaduto nella tarda serata di ieri. Una Suzuki Ignis con a bordo tre giovani e una Bmw Serie 4 si sono scontrate all’incrocio tra via Rio Rosso e via Palmara. I tre occupanti della Suzuki sono rimasti incastrati tra le lamiere. Una ragazza, in gravi condizioni, è stata trasferita d’urgenza a Catania. Prognosi di diversi giorni per gli altri feriti. Indagini in corso sulla dinamica. (ITALPRESS). (Foto Milazzo24)

