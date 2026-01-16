Partecipazione e interesse per la prima edizione di “Orienta Gela”

Per la prima volta nella storia di Gela, il Comune, attraverso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione guidato da Peppe Di Cristina, ha organizzato una tre giorni di orientamento scolastico dedicata agli studenti delle scuole medie inferiori, con l’obiettivo di far conoscere gli istituti superiori della città.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla struzione in collaborazione con le commissioni consiliari di Pubblica Istruzione e Cultura, presiedute da Sara Cavallo e Lorena Alabiso, ha visto la partecipazione attiva di tutti gli istituti superiori e professionali del territorio.

La massiccia partecipazione da parte delle scuole medie inferiori ha spinto l’Assessore Di Cristina a ringraziare calorosamente i dirigenti scolastici, le famiglie, gli insegnanti e, soprattutto, gli studenti per il loro coinvolgimento.

L’amministrazione comunale riconosce l’importanza fondamentale delle scuole nel percorso formativo delle nuove generazioni. L’orientamento si è svolto presso la nuova e moderna struttura del Macchitella Lab, che si è dimostrata un luogo ideale per attività culturali e incontri. Anche il Sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa.

