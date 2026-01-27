Operazione antidroga della polizia, 15 arresti a Messina

Dalle prime luci dell’alba, la polizia di Stato di Messina, nell’ambito di una vasta operazione contro il traffico di stupefacenti, e’ impegnata nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina, su richiesta dalla locale procura della Repubblica – Dda, a carico di 15 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana. Lo riferisce una nota. Per le operazioni, coordinate dalla squadra mobile di Messina, sono impiegati circa cento agenti, tra cui personale delle squadre mobili di Catania e Siracusa, delle Sisco di Catania e Messina, dei reparti prevenzione Crimine e delle unita’ cinofile della polizia di Stato.