Opel, un anno di riconoscimenti per il trio di Suv

(Adnkronos) – Una pioggia di riconoscimenti internazionali ha scandito gli ultimi dodici mesi della rinnovata offerta Opel nel segmento dei Suv. A iniziare dal nuovo Opel Mokka GSE che fin dalla sua prima mondiale presso IAA Mobility a Monaco di Baviera, ha convinto conquistando la vittoria nel 'Golden Steering Wheel 2025'. La nuova generazione di auto da rally elettrica a batteria vanta una potenza di 207 kW (281 hp) e 345 Newton-metri di coppia e sarà il primo veicolo da competizione sviluppato secondo le nuove normative eRally5 della FIA. Peraltro i lettori della rivista tedesca auto motor und sport hanno votato l'Opel Mokka come 'Migliore Innovazione di Design 2025' nella categoria 'Small SUV/Crossover' alla 25ª edizione dei premi 'autonis'. Ma i riconoscimenti non sono mancati anche per gli altri modelli del 'trio' e cioè le nuove Grandland e Frontera premiate per il design così come le tecnologie innovative. Dopo essere stato nominato vincitore del 'Golden Steering Wheel 2024' un anno prima di Opel Mokka GSE, il SUV di fascia alta ha continuato a collezionare premi nel 2025. Tra le altre cose, Opel Grandland ha stabilito nuovi standard con la sua illuminazione pionieristica Intelli-Lux HD antiabbagliamento. Questa innovazione è stata confermata dalla comunità di esperti di Driving Vision News. Nella categoria 'Migliori Fari Anteriori', il sistema di illuminazione di Opel Grandland e gli Intelli-Lux HD hanno ricevuto il prestigioso DVN Award 2025. Opel Grandland Electric è stato nominato 'Miglior SUV medio EV' ai 'Great British Fleet Awards 2025' nel Regno Unito. E il SUV di Eisenach è partito alla grande nel 2026, venendo nominato 'Auto Media dell'Anno' ai British 'Company Car & Van Awards'. Il terzo membro del trio, l'Opel Frontera, è stato anche riconosciuto dai membri della giuria dei 'News UK Motor Awards 2025' che lo hanno scelto come 'Value Car of the Year’' elogiando l'impegno del marchio a rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti. Ma non è tutto: in Croazia, Opel Frontera è stato recentemente nominato 'Auto dell'Anno 2025' e ai premi 'Test the Best 2025' di Auto Bild Bulgaria, ha vinto il titolo di 'Miglior SUV Compatto' solo pochi giorni fa.

