Montalbano Elicona, 593 mila euro per la riqualificazione della scuola “A.G. Roncalli”

Montalbano Elicona potrà presto contare su una struttura scolastica più sicura, moderna e accessibile, grazie a un finanziamento di 593 mila euro che permetterà di portare a termine gli interventi di valorizzazione della scuola “A.G. Roncalli”, offrendo spazi più funzionali a studenti e personale docente.

Il Comune si è classificato al secondo posto in Sicilia, collocandosi tra le realtà più virtuose nella gestione dei fondi europei per l’edilizia scolastica. Un risultato che conferma la qualità della progettazione dell’Ufficio Tecnico, guidato dall’ing. Massimiliano Mobilia, e l’impegno costante dell’Amministrazione.

Il finanziamento è stato assegnato con l’approvazione della lista definitiva dei progetti ammessi nell’ambito dell’Azione 4.2.1 del PR FESR Sicilia 2021-2027, finalizzata al miglioramento degli spazi scolastici e al sostegno di metodologie didattiche innovative. La selezione, ufficializzata con il Decreto Dirigenziale n. 33 del 26 gennaio 2026 dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Ufficio Speciale per l’edilizia scolastica e universitaria, ha incluso anche la revisione dei lavori precedenti finanziati su PROF e OIF. L’esito riflette l’andamento di un iter accurato, che ha previsto la verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità delle domande e la valutazione tecnica da parte di una Commissione dedicata, confermando così il sostegno economico agli interventi che hanno superato la soglia minima di punteggio.

Per il plesso “A.G. Roncalli”, il piano prevede il completamento dell’adeguamento antincendio, la realizzazione di aule multimediali a supporto di metodologie didattiche innovative e la riqualificazione degli spazi esterni, utilizzabili anche per attività sportive e ricreative. L’obiettivo è creare un polo scolastico unitario in grado di ospitare scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con ambienti conformi agli standard di sicurezza, efficienza energetica e accessibilità per persone con disabilità, migliorando concretamente la qualità dell’offerta educativa per studenti e personale docente.

«Il risultato ottenuto – dichiara il sindaco Antonino Todaro – rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità. Grazie a questo contributo restituiremo agli studenti e al personale una scuola sicura e funzionale, rafforzando il ruolo della struttura come presidio educativo e sociale del territorio».