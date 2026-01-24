La Sancataldese vuol tornare a fare risultato pieno in casa, ma il Milazzo è avversario ostico e irriducibile

Sfida delicatissima per la Sancataldese che, domenica 25 gennaio alle 15, affronta una delle rivelazioni di questo campionato, e cioè il neo promosso Milazzo. La compagine messinese al momento è settima in classifica ad appena un punto dalla Nissa, e vuol proseguire nella sua striscia di risultati che in campionato gli ha permesso di brillare in diverse occasioni. Il Milazzo punta alla zona play off, e per questo al Valentino Mazzola cercherà di vendere cara la pelle

La Sancataldese, tuttavia, con 20 punti in classifica, sa benissimo che una minima distrazione potrebbe pagarla a caro prezzo, e allora ecco che le due squadre si apprestano a disputare un incontro emozionante e incerto, sicuramente senza esclusione di colpi. La Sancataldese per il match di domenica potrà contare su un Barile super che, in queste ultime giornate di campionato, ha caratterizzato il rendimento della sua squadra con gol importanti.

In generale, comunque, la dirigenza e il pubblico verdeamaranto si aspettano che il pubblico possa fare la differenza contro un Milazzo che ha dimostrato di essere in grado di dire la sua anche quando gioca lontano dalle mura amiche. Per altro, dato questo non trascurabile, la stessa Sancataldese è ad un passo dalla zona play out per cui non può permettersi di sbagliare.