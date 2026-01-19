Italia, 6 giovani su 10 favorevoli ai metal detector a scuola

Un instant poll di Skuola.net, realizzato su oltre 500 studenti all’indomani della tragedia di La Spezia dove uno studente è stato accoltellato a morte a scuola da un coetaneo, mostra che il 60% dei giovani sia d’accordo con una stretta sui controlli – compreso l’uso di metal detector in contesti a rischio, come appunto le scuole – e con l’adozione di una linea dura contro i minori che portano o utilizzano coltelli o altri oggetti atti a offendere, anche attraverso sanzioni severe come il ritiro della patente o del passaporto.