Incidente stradale nel Messinese, 5 feriti

Cinque giovani sono finiti in ospedale nella notte tra sabato e domenica dopo un incidente stradale che si è verificato a Milazzo, in provincia di Messina. Sul posto, in via Gramsci, il distaccamento locale dei vigili del fuoco che si sono trovati davanti ad un’auto ribaltata e in posizione verticale. I feriti, tutti tra i 20 e i 23 anni, fortunatamente non sono rimasti incastrati tra le lamiere e sono stati trasportati negli ospedali di Messina e Milazzo dai soccorritori del 118. Una ragazza è in condizioni più critiche rispetto agli altri quattro feriti. (Dire)