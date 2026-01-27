Il Generale di Divisone Ubaldo del Monaco in visita al Reparto Territoriale Carabinieri di Gela e alla Stazione di Riesi

Il Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha effettuato una visita istituzionale presso il Reparto Territoriale Carabinieri di Gela, dove è stato ricevuto dal Comandante del Reparto, Tenente Colonnello Marco Montemagno. Nel corso della visita, l’Alto Ufficiale ha incontrato il personale del Comando, evidenziando l’importanza della presenza costante dell’Arma sul territorio e il ruolo fondamentale svolto quotidianamente a tutela della sicurezza dei cittadini e della salvaguardia delle comunità locali.

Il Generale Del Monaco si è soffermato con gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione e una rappresentanza dei reparti territoriali, invitando tutto il personale a proseguire l’attività con impegno, equilibrio e spirito di servizio; in tale contesto, ha sottolineato come un’azione continua, diffusa e incisiva sul territorio rappresenti un elemento imprescindibile per offrire efficace risposta alle esigenze di sicurezza della collettività. All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri delle sezioni di Gela e Niscemi, a conferma del profondo legame tra il personale in servizio e quello in congedo, che continua a offrire un contributo significativo alla collettività attraverso iniziative di volontariato e attività di protezione civile. Durante la riunione con gli Ufficiali e i Comandanti di Stazione sono state esaminate le principali problematiche e le situazioni di maggiore rilevanza in materia di ordine e sicurezza pubblica. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto di ogni forma di illegalità, sia di tipo organizzato – fenomeno storicamente presente nel territorio e che richiede un costante e qualificato impegno investigativo – sia a quella diffusa, con specifico riferimento ai reati di violenza di genere e alle truffe ai danni delle persone anziane. È stata evidenziata la necessità di rafforzare ulteriormente i servizi di prossimità, ritenuti strumenti fondamentali per prevenire efficacemente ogni forma di illegalità, consolidando al contempo il rapporto di fiducia con la cittadinanza. Il Comandante della Legione ha espresso apprezzamento e riconoscenza per i risultati operativi conseguiti e per la dedizione dimostrata quotidianamente dal personale nello svolgimento dei compiti istituzionali. Nel suo intervento ha ribadito più volte la centralità del cittadino e il valore della vicinanza alla popolazione, elementi distintivi dell’Arma dei Carabinieri, che si traducono in una costante presenza attiva sul territorio. Successivamente, il Generale Del Monaco si è recato in visita presso la Stazione Carabinieri di Riesi, dove è stato accolto dal Comandante di Stazione e ha incontrato i militari in servizio. Al personale l’Alto Ufficiale ha richiamato l’attenzione sui principi etici e sullo spirito che devono guidare ogni attività di servizio, ribadendo la centralità dei valori fondanti dell’Arma: fedeltà, professionalità, disciplina e senso della giustizia, da porre al servizio della comunità per assicurare sicurezza e legalità.