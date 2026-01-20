Esperto del meteo sentenzia: “dobbiamo abituarci a fenomeni intensi”

“Dobbiamo abituarci a questi fenomeni così intensi perché ultimamente, come sappiamo bene, a causa del cambiamento climatico, si sta un po’ tropicalizzando la meteorologia sul Mediterraneo. I fenomeni sono sempre più intensi, magari localizzati in due o tre giorni. Poi per 10-15 giorni, o anche per mesi, non accade nulla, ma improvvisamente abbiamo poi situazioni così critiche che, o ci lasciano impreparati o ci danno delle preoccupazioni così notevoli da creare ansia e paure varie”.

Lo ha detto Marcello Consolo, esperto meteo Met-Evolution-BreviMeteo sull’ondata di maltempo che sta investendo la Sicilia. “Bisogna dunque abituarsi a questi fenomeni – ha aggiunto – che durante i prossimi anni saranno più evidenti e presenti. Va inoltre ricordato, sempre per la Sicilia in particolare, che avendo una siccità continua il terreno diventa molto più impermeabile. Quindi nel momento in cui arriva una quantità di acqua così elevata, il terreno non riesce in breve tempo ad assorbire l’acqua piovana e questo rappresenta un grande problema. Il terreno infatti – ha ricordato Consolo – magari assorbe la ‘prima’ acqua ma quella successiva non riesce a essere assorbita e quindi scivola e di conseguenza allaga i territori interessati da piogge intense.

“Se poi ovviamente i Comuni non hanno uno stato eccellente delle fognature oppure le coste non sono attrezzate nei modi giusti i danni e le problematiche sono sempre più gravi. Quindi – ha concluso – sia gli Enti pubblici e locali quanto le condizioni meteo dovranno ‘andare a braccetto’ per fronteggiare le problematiche perché la situazione meteorologica sarà sempre più complessa”