Emergenza Niscemi, Caltanissetta rafforza il sostegno: Polizia municipale in servizio quotidiano nelle aree colpite

Dopo la sospensione del bando per le iniziative del Carnevale, decisa dall’Amministrazione comunale di Caltanissetta in segno di rispetto e solidarietà verso la comunità di Niscemi duramente colpita dalla recente calamità naturale, arriva un secondo gesto concreto di alto valore morale e istituzionale.

Su impulso dell’assessore alla Polizia municipale Marcello Mirisola, e con la piena condivisione del sindaco Walter Tesauro e dell’intera Amministrazione comunale, è stata emanata una direttiva sindacale urgente per l’invio temporaneo di personale della Polizia municipale di Caltanissetta a supporto del Comune di Niscemi. Il provvedimento è stato adottato nelle more dell’approvazione di un accordo di collaborazione tra i due Enti, che sarà definito con atto di Giunta, previa informativa al Prefetto.

«Sono orgoglioso della risposta del Corpo che dipende dal mio Assessorato – dichiara l’assessore Marcello Mirisola –. Gli agenti della Polizia municipale di Caltanissetta hanno risposto con affetto, rispetto e grande senso di responsabilità a quanto accaduto a Niscemi. È una dimostrazione concreta di vicinanza umana prima ancora che istituzionale, che conferma il valore di un Corpo capace di essere presidio di legalità ma anche espressione di solidarietà tra comunità».



Nella mattinata odierna l’assessore Mirisola, il comandante della Polizia municipale di Caltanissetta Raffaele Campanella e un commissario del Corpo si sono recati a Niscemi per una riunione operativa con le autorità locali. Un briefing sul campo, accompagnato da sopralluoghi nelle aree maggiormente interessate, finalizzato a pianificare nel dettaglio le attività di controllo e vigilanza delle zone evacuate o interdette, la gestione della viabilità, la prevenzione di fenomeni di sciacallaggio e l’ausilio complessivo alla pubblica sicurezza, in raccordo con il Centro Operativo Comunale (COC) di Niscemi.

Nel dettaglio, ogni mattina dalle ore 7:00 alle ore 16:00, una pattuglia composta da due unità della Polizia municipale di Caltanissetta presterà servizio nelle aree colpite dall’emergenza, operando sotto il coordinamento del COC e in sinergia con le strutture di Protezione civile e con le forze presenti sul territorio. L’impiego del personale avverrà senza pregiudicare la regolare erogazione dei servizi essenziali sul territorio di Caltanissetta, grazie a un sistema di turnazione reso possibile dall’ampia adesione registrata a seguito dell’atto di interpello interno.



A sottolineare il significato istituzionale dell’iniziativa è anche il sindaco Tesauro: «Abbiamo ritenuto doveroso trasformare la solidarietà in un’azione concreta – afferma il primo cittadino –. Caltanissetta non poteva e non può voltarsi dall’altra parte di fronte alla sofferenza di una comunità vicina. Questo intervento nasce dal rispetto tra istituzioni e dal senso di responsabilità verso i cittadini, ed è stato costruito nel pieno coordinamento con il Prefetto e con il Comune di Niscemi».

Un’azione che conferma una linea amministrativa chiara: di fronte all’emergenza, le istituzioni scelgono di essere presenti, unendo rigore amministrativo, operatività sul campo e un forte spirito di solidarietà tra territori.