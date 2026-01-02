Croce Rossa Italiana Caltanissetta, approvato il bilancio di previsione anno 2026 e conferite le onoreficienze covid 19 e di anzianità

Si è svolta nei giorni scorsa l’assemblea dei soci della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta che ha visto la partecipazione di oltre 200 soci dell’associazione presso il Centro Michele Abate di Caltanissetta. L’assemblea presieduta da Santina Sonia Bognanni in qualità di Presidente del Comitato Territoriale di Caltanissetta ha visto la partecipazione straordinaria del Presidente Regionale CRI Stefano Carmelo Principato. Durante la serata oltre alle formalità di rito è stata presentata all’assemblea la Carta dei Servizi del Comitato, “La Carta dei Servizi è il documento che raccoglie e descrive in modo trasparente tutte le attività e i servizi offerti dall’Associazione sul territorio. Definisce gli standard di qualità, i diritti degli utenti e gli impegni che la CRI assume verso la comunità. È uno strumento di chiarezza e responsabilità pubblica, pensato per garantire ai cittadini informazioni accessibili e uniformi su ciò che la Croce Rossa fa ogni giorno in ambito sanitario, sociale, educativo ed emergenziale.” La carta dei servizi è stata redatta dai volontari CRI Matteo Leonardi e Teresa Giangreco. Successivamente si è passati all’approvazione del bilancio di previsione anno 2026, illustrato dal responsabile area affari generali Nicolò Piave con la collaborazione del Revisione Legale e dei Conti Dott. Giuseppe Miccichè. Il documento programmatico, elaborato nel rispetto delle disposizioni statutarie e del Regolamento di contabilità della Croce Rossa Italiana, definisce le linee economiche e finanziarie che guideranno l’azione del Comitato nel prossimo esercizio, garantendo continuità ai servizi essenziali e alle attività umanitarie svolte sul territorio.



















L’assemblea dei soci ha ritenuto il bilancio congruo, veritiero e coerente con gli obiettivi strategici dell’Associazione, confermando la solidità patrimoniale del Comitato e la capacità di mantenere un equilibrio tra risorse disponibili, investimenti e attività operative. Tra gli elementi principali del documento il relatore Piave ha evidenziato un patrimonio netto pari a 124.371,70 euro, delle immobilizzazioni materiali per 197.005 euro, comprensive di strutture, attrezzature e mezzi operativi, una disponibilità liquide per 15.500 euro, un avanzo di esercizio previsto pari a 5.070 euro e la presenza di fondi rischi per 2.000 euro, destinati alla gestione di eventuali oneri futuri. Terminata l’illustrazione il presidente Bognanni ha posto hai voti il bilancio, che acquisito il parere favorevole del revisore legale e dei conti Dott. Giuseppe Miccichè, è stata approvato all’unanimità dei presenti. A margine dell’assemblea alla presenza di tantissime autorità in primis il Presidente del Libero Consorzio Walter Tesauro, l’assessore comunale al terzo settore Ermanno Pasqualino, al direttore degli ospedali area nord Benedetto Trobia, sono state consegnate le medaglie di anzianità e le benemerenze ai soci che hanno affrontato la pandemia da Covid 19. In una giornata dedicata al riconoscimento, spiega Sonia Bognanni, alla memoria e alla gratitudine, il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ha celebrato i propri volontari insigniti della Benemerenza per l’Emergenza COVID-19 e degli Attestati di Anzianità di Servizio. Un momento carico di significato, che ha riportato al centro il valore più autentico dell’azione volontaria: esserci, sempre, quando la comunità ha più bisogno. Durante l’emergenza pandemica, i volontari della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta hanno rappresentato un punto fermo per migliaia di persone. Hanno portato assistenza, conforto, supporto logistico e sanitario, spesso affrontando turni estenuanti, incertezze e rischi personali. La Benemerenza COVID-19 non è soltanto un riconoscimento formale: è il simbolo di un impegno straordinario, di una dedizione che ha superato la paura e ha trasformato la solidarietà in azione concreta. Accanto a questo importante tributo, sono stati consegnati anche gli Attestati di Anzianità, che celebrano il percorso di chi, da anni, dedica tempo, energie e competenze alla missione della Croce Rossa. Ogni traguardo di anzianità racconta una storia: di servizi svolti con discrezione, di notti trascorse in sede o in ambulanza, di formazione continua, di sorrisi donati a chi attraversava un momento difficile. Sono anni che non si misurano in numeri, ma in vite toccate. Per l’emergenza Covid 19 oltre ai volontari sono stati insigniti del prestigioso attestato anche aziende e personalità locali che si sono particolarmente distinte durante tale periodo con il dott. Benedetto Trobia, la dott.ssa Valentina Gambino, il dott. Carlo Mastrosimone, l’operatore 118 Rosario Grasso, il farmacista e giornalista Valerio Cimino, la dott.ssa Federica Giordano, il dott. Calogero Liotta. Anche alcune ditte ed associazioni che si sono particolarmente distinte per la collaborazione durante l’emergenza pandemica donando mascherine, pasti caldi, donazioni economiche, quali le Acli di Caltanissetta, il Rotary distretto 2010, bar Spanò, la PFE con le sanificazioni gratuite, la ditta Pugliese con la concessione gratuita di una autovettura per tre mesi, l’officina Arena, e Banca Sicana oggi Sicilbanca nelle persona del dott. Giuseppe Di Forti per i contributi economici forniti.Di particolare rilievo la consegna della Croci di Anzianità e di Eccellenza per i 35 anni di servizio a Pietro Maria Messina, Carlo Iavazzo ed infermiera volontaria Rossana Bosco. La cerimonia, onorata dalla presenza di Stefano Principato nella qualità di Presidente Regionale CRI Sicilia ha voluto sottolineare come la forza della Croce Rossa risieda proprio nelle persone che la animano. Volontari che, con umiltà e spirito di servizio, incarnano ogni giorno i Principi Fondamentali del Movimento: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità e Universalità. Il Presidente del Comitato Sonia Bognanni ha espresso parole di profonda gratitudine: “Questi riconoscimenti non sono un punto di arrivo, ma il segno tangibile di un cammino condiviso. Ognuno dei volontari rappresenta un esempio per la comunità e per i soci di oggi e di domani. La Croce Rossa vive grazie al vostro impegno, alla vostra costanza e alla vostra capacità di mettervi al servizio degli altri con professionalità e cuore.” Voglio ringraziare, ha sottolineato la Bognanni, la presenza delle istituzioni qui in sala oltre al Presidente Regionale ed un ringraziamento particolare al presidente che al tempo ha gestito l’emergenza Covid 19 Nicolò Piave, al referente dei servizi del tempo Christian Fenu, ed al consiglio direttivo uscente ed attuale. La giornata si è conclusa con un momento di convivialità, simbolo di una comunità che non è solo operativa, ma anche umana, unita e capace di celebrare insieme i propri successi. Ai volontari premiati va il ringraziamento più sincero per il coraggio dimostrato durante la pandemia, per gli anni di servizio dedicati alla collettività e per la testimonianza quotidiana di cosa significhi essere parte della Croce Rossa.