Cral Giustizia, “Scoprire e riscoprire Caltanissetta”: le visite guidate in programma per il 25 gennaio

Siamo nel 2026 e ricominciano le visite guidate dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta… e non solo – anno 2025”. Domenica 25 gennaio è in programma la visita a: Casa dello scultore nisseno Michele Tripisciano, Chiesa S. Antonio a la saccara, Boccone del povero, Casa del venerabile Padre Angelico. La guida della visita è sempre affidata al prof. Enzo Falzone. L’appuntamento è alle ore 10,00 davanti la Chiesa di Santa Croce alla badia Il Cral ringrazia per la collaborazione a questa iniziativa le associazioni: Lions Caltanissetta Pietrarossa, Francesco Amico, Royal Eagles e della delegazione Prov.le di Caltanissetta delle Guardie d’Onore alle reali tombe al Pantheon, e l’Associazione Carabinieri di Caltanissetta. Sono in corso le procedure per ottenere il patrocinio da parte del Comune di Caltanissetta e della ProLoco nissena. “Lo svolgimento delle visite guidate è finalizzato a far conoscere quanto di bello e interessante ha la nostra città e, a tale scopo, invitiamo i giovani a venire per “scoprire e riscoprire” Caltanissetta.” La partecipazione è, come sempre, gratuita e l’invito è rivolto a tutti, soci e non soci del CRAL. Ulteriori informazioni sono reperibili sulla www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA