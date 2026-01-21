Caltanissetta, un viaggio affascinante nella storia del libro per gli studenti del “Luigi Russo” in visita alla Biblioteca Scarabelli

Un viaggio affascinante nella storia del libro e della comunicazione scritta e stampata ha coinvolto lo scorso 15 gennaio, gli studenti delle classi terza e quarta dell’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’IISS “Luigi Russo”, diretto dal Dirigente scolastico prof.ssa Maria Rita Basta. Gli allievi sono stati protagonisti di un’uscita didattica presso la Biblioteca Comunale della città. L’iniziativa, organizzata dalle professoresse Stefania A. Ognibene e Alessandra Scimone, docenti di Comunicazione Multimediale presso l’Istituto, ha visto la collaborazione di un ospite d’eccezione: l’architetto Giuseppe Giugno, che ha curato l’approfondimento storico della visita, illustrando la storia della biblioteca e del prezioso patrimonio librario conservato al suo interno.

Gli studenti, sotto la guida delle docenti d’indirizzo, hanno potuto confrontare testi appartenenti a epoche storiche differenti, manoscritti e prime edizioni a stampa, osservando da vicino caratteri tipografici, impaginazione, decorazioni e tecniche di rilegatura, mettendo in relazione quanto studiato in classe con esempi concreti. L’esperienza si inserisce infatti in un percorso didattico che affronta il passaggio dalla scrittura manoscritta alla stampa, analizzandone gli aspetti grafici, tipografici e tecnologici.

L’architetto Giugno ha poi accompagnato i ragazzi in un percorso che ha intrecciato architettura, memoria e cultura del libro.

Particolarmente apprezzata è stata la presentazione di alcuni testi come il graduale (salterio) manoscritto e miniato, esempio significativo di scrittura e illustrazione realizzate interamente a mano, e la prestigiosa Bibbia poliglotta, testimonianza dell’evoluzione della stampa e della diffusione del sapere. Non sono mancati inoltre, alcuni volumi dedicati alla storia dei Moncada, che hanno permesso di collegare il patrimonio librario alla storia del territorio.

A completare l’esperienza, la dott.ssa Castronovo, Istruttore direttivo della biblioteca, ha mostrato agli studenti alcuni reperti storici di grande importanza legati al Tripisciano, offrendo un ulteriore spunto di riflessione sul valore storico e culturale del patrimonio conservato.

La visita ha coinvolto circa 40 studenti, accompagnati da docenti accompagnatori (Marilena Virgone, Caterina Fonti, Laura Abbaleo, Calogero Sacco e dalle ASACOM sig.re Eleonora Bennici ed Elisa Gattuso), e si è rivelata un’importante occasione di apprendimento attivo, capace di stimolare curiosità, interesse e consapevolezza del valore dei beni culturali e librari.

Un’esperienza formativa significativa che conferma l’importanza della collaborazione tra scuola e istituzioni culturali del territorio.