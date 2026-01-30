Caltanissetta, Risiko Club Ufficiale “Eclettica”. XXII° Torneo terzo turno: i vincitori

Sedici partecipanti su venti iscritti giovedì sera da Eclettica Street Factory per giocare il terzo turno del XXII° torneo.

Quattro i tavoli con i seguenti giocatori ai tavoli. Tavolo 1: Luigi Tricoli, Vincenzo Falzone. Andrea Kiswarday, Gioele Gulizia; Tavolo 2: Martino Brucato, Simone Pecoraro, Gabriele Taschetti, Claudio Lombardo; Tavolo3: Maria Pia Matraxia, Calogero Maira, Giancarlo Ciulla, Simone Nigrelli; Tavolo 4: Michele Cammarata, Giulia Gulino, Fabrizio Butera e Maurizio Giunta.

Nella cornice interna di Eclettica, dopo una bibita ed un panino e qualche risata, il gioco è iniziato con il rullio dei dadi e lo spostamento dei carri armati colorati, rigorosamente di plastica, e dopo circa due ore hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Andrea Kiswarday, Martino Brucato, Giancarlo Ciulla e Maurizio Giunta.

“Anche questa serata ha visto due giocatori vincere per la prima volta – dichiarano dal Club – rendendo molto interessante il proseguo del torneo e con una classifica parziale in continuo “movimento”.

Infatti conquista la prima posizione in classifica Maurizio Giunta seguito da Andrea Kiswarday (due vittorie ciascuno) incalzati da Fabrizio Butera e Gabriele Taschetti.

Ma ancora mancano tre turni con un risultato da scartare e tutto è possibile: infatti il regolamento prevede che, sino a 20 partecipanti, i primi due della classifica alla fine della fase di qualificazione dopo i sei turni di gioco e dopo aver effettuato lo scarto, sono ammessi direttamente alla finale del 5 marzo. Quindi lotta serrata per guadagnarsi una delle due prime posizioni che dà l’accesso diretto alla finale.

“Anche quest’anno abbiamo usato, in questo primo torneo 2026, la stessa formula dell’anno scorso – dichiarano dal Club – però si stanno studiando formule alternative per rendere sempre più interessante i tornei e avvicinare più gente al gioco del Risiko!”