Caltanissetta, ripristinato il presidio DAE di Piazza Garibaldi con la collocazione di un nuovo defibrillatore

Nell’ambito del potenziamento della rete di primo soccorso cittadina, è avvenuta l’installazione di un dispositivo DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) in una delle aree di maggiore affluenza del centro storico.

La nuova postazione salvavita è stata posizionata sulla facciata esterna del Palazzo Comunale, precisamente all’incrocio strategico tra Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto I, a sostituzione del precedente, in passato oggetto di atti vandalici, dunque ormai inutilizzabile.

L’intervento rappresenta il risultato concreto di un iter di confronto avviato negli ultimi mesi, che ha visto una proficua collaborazione tra la VI Commissione consiliare “Sanità”, composta dai consiglieri Piscopo (presidente), Genovese (vicepresidente), Turturici, Gambino, Mosca, Di Carlo, Cancelleri, Petitto, Bellavia, Palermo e Scalia F. con l’assessore alle Politiche Sociali Ermanno Pasqualino.

Gli incontri hanno permesso di mappare le necessità del centro urbano, individuando nella sostituzione del precedente apparato una priorità per la sicurezza pubblica. Inoltre, sono stati già revisionati tutti defibrillatori presenti negli impianti sportivi comunali e a breve verrà sostituito anche l’analogo dispositivo collocato all’interno di Palazzo del Carmine.

“Questo potenziamento è il segno tangibile di un lavoro di squadra volto alla tutela della vita”, ha dichiarato l’assessore Ermanno Pasqualino. “Grazie al costante dialogo con la Commissione Sanità, abbiamo voluto assicurare alla cittadinanza uno strumento che in alcune circostanze, in attesa dell’arrivo del personale sanitario, può risultare provvidenziale.

Oltre all’installazione, però, sono importanti i corsi di formazione e la manutenzione. A questo proposito, sono stati già revisionati tutti i presidi di questo tipo collocati in tutte le sedi municipali”.

L’assessore Pasqualino, inoltre, ha reso noto anche l’imminente potenziamento di altre aree di interesse: “Grazie all’emendamento presentato dai consiglieri Mazza e Mannella e alla programmazione dell’Amministrazione per il 2026, nuovi defibrillatori verranno installati in prossimità di tutte le farmacie cittadine e in corrispondenza di altri punti a maggiore densità pedonale del territorio. Prevediamo di collocare ulteriori dispositivi anche all’interno delle auto della Polizia Locale.

L’obiettivo ultimo è rendere Caltanissetta città cardioprotetta, implementando la rete di defibrillatori nelle scuole comunali, negli impianti sportivi e in molteplici luoghi pubblici, garantendo alla stesso tempo una puntuale manutenzione”.