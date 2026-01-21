Caltanissetta, referendum del 22 e 23 marzo: indicazioni per gli elettori residenti all’estero

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13/01/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17/01/2026, è stata fissata la data del referendum ex art. 138 della Costituzione (c.d. “Riforma della giustizia”).
In vista della prossima consultazione referendaria confermativa, in programma per le giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, la Direzione Servizi Elettorali del Comune di Caltanissetta (LEGGI L’AVVISO) ha reso note le modalità operative del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all’estero.
Come da indicazioni contenute nella dalla Circolare DAIT n. 01/2026 del Ministero dell’Interno, i cittadini residenti fuori dai confini nazionali hanno la possibilità di scegliere la modalità di espressione del voto.
I cittadini residenti all’estero che intendono esercitare l’opzione di voto in Italia, devono far pervenire apposita comunicazione all’Ufficio consolare operante nella propria circoscrizione di residenza entro il 24 gennaio 2026.
Sebbene la modalità ordinaria per i residenti all’estero sia il voto per corrispondenza, la normativa vigente consente infatti agli elettori di optare per il voto in Italia.
In caso di invio tramite servizio postale, resta a carico dell’elettore l’onere di accertarsi che il documento sia effettivamente ricevuto dall’Ufficio consolare entro la data di scadenza.
Gli interessati possono utilizzare il modello di opzione in allegato, da trasmettere al proprio Consolato di appartenenza.