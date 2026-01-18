Caltanissetta, piscina comunale: inaugurazione fissata per il 2 maggio

Alla piscina comunale di via Rochester a Caltanissetta sono tuttora in corso i lavori di ristrutturazione dell’impianto. I lavori proseguono anche se nell’accordo precedentemente sottoscritto tra il Comune e la società alla quale è stata affidata la gestione della struttura per i prossimi 9 anni, nella transazione stipulata nelle scorse settimane è previsto che «il concessionario (la società alla quale è stata affidata la gestione della piscina, n.d.r.) si impegna a ultimare i lavori entro l’anno 2025 e avviare la gestione entro il 30 aprile 2026”. I lavori proseguono sotto la sorveglianza dei tecnici del Comune, dove sono comunque certi che per la fine del prossimo mese di aprile la piscina sarà pronta e tornerà ad essere fruibile. A Palazzo del Carmine hanno pure fissato per il 2 maggio la cerimonia ufficiale della riapertura dell’impianto. E sarà quello un avvenimento vero e proprio per la città, considerato che l’impianto sportivo è chiuso da ben 6 anni e mezzo, tra contenziosi, lavori e singhiozzo e lungaggini burocratiche varie.. Intanto sono stati arretrati i pannelli di recinzione collocati negli anni passati davanti la piscina comunale e che avevano sinora impedito ai curiosi di vedere attraverso le vetrate della struttura i lavori molte volte sospesi e altrettante volte ripresi durante i 6 anni e mezzo di chiusura dell’impianto. I pannelli sono stati quasi addossati alle vetrate ed è stato così reso libero e transitabile il marciapiedi ai cui margini prima erano stati impiantati. Nei pannelli c’è sempre la scritta con il ritornello ormai noto: “Presto riapriremo la piscina con tante attività acquatiche e non solo”. E stavolta l’attesa non dovrebbe essere lunga.