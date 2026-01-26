Caltanissetta. Morì al pronto soccorso del Sant’Elia, procura ordina autopsia dopo esposto

La Procura di Caltanissetta ha disposto la riesumazione della salma, per effettuare l’autopsia, del 51enne nisseno Fabio Giordano, deceduto il 27 settembre 2025 dopo essersi presentato al pronto soccorso con sintomi compatibili con un infarto. L’autopsia verrà eseguita il 30 gennaio nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla pm Stefania Leonte. Secondo quanto ricostruito dai familiari, Giordano si era recato al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Elia lamentando dolore al petto e al braccio. Al triage gli sarebbe stato assegnato un codice verde, con l’invito a rimanere in sala d’attesa. Dopo circa mezz’ora, l’uomo si sarebbe improvvisamente accasciato a terra, privo di sensi. Un uomo, giunto nel frattempo con la moglie in gravidanza, ha avvertito il personale sanitario. Trasportato in sala Giordano sarebbe stato sottoposto a manovre di rianimazione ma è morto. L’indagine sul decesso è stata aperta dopo l’esposto presentato dalla compagna della vittima secondo cui all’uomo non sarebbe stato fatto subito l’ elettrocardiogramma ma trenta minuti dopo la registrazione al triage, quando ormai la situazione era precipitata. I legali della famiglia di Giordano sono gli avvocati Donatella Baglio Pantano e Andrea Zuccalà. (ANSA).