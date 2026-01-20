Caltanissetta, l’ITET “Rapisardi–Da Vinci” proiettato nel futuro: al via tre percorsi quadriennali d’eccellenza tra AI, Data Analysis e Management Culturale

CALTANISSETTA – L’ITET “Rapisardi – Da Vinci” di Caltanissetta annuncia una svolta epocale nella propria offerta formativa. A partire dall’anno scolastico 2026/2027, l’Istituto attiverà tre innovativi percorsi di diploma quadriennali, parte integrante della nuova “Filiera Formativa Tecnologica-Professionale”.
Grazie a questa riforma, gli studenti possono conseguire il diploma tecnico in soli 4 anni. Il modello “4+2” è progettato per accelerare l’ingresso nel mercato del lavoro, garantendo al contempo una preparazione tecnologica e gestionale di eccellenza.
Una volta ottenuto il diploma al termine del quarto anno, lo studente ha a disposizione diverse strade per il proprio futuro:
- Specializzazione ITS Academy: accedere direttamente ai percorsi biennali di alta formazione tecnica per diventare un professionista esperto.
- Percorso Universitario: iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria.
- Inserimento Lavorativo: entrare nel mondo del lavoro forti di competenze tecniche e pratiche già consolidate.
- Concorsi Pubblici: partecipare a tutti i concorsi che richiedono il diploma di istruzione secondaria superiore.
L’Offerta Formativa: I Tre Pilastri dell’Innovazione. Grazie alle partnership con le eccellenze della formazione tecnica superiore, l’ITET offre tre specializzazioni strategiche:
1. Informatica e Intelligenza Artificiale
- Diploma al 4° anno: Istruzione Tecnica in Informatica e Telecomunicazioni.
- ITS Partner: Steve Jobs Academy.
- Specializzazione ITS: Web Developer A.I.
- Forma esperti nello sviluppo software e architetture cloud, capaci di integrare l’Intelligenza Artificiale nel front-end e nel back-end, con un focus sulla sostenibilità digitale e la diagnostica avanzata.
2. Sistemi Informativi Aziendali e Big Data
- Diploma al 4° anno: Amministrazione, Finanza e Marketing (Articolazione SIA – Sistemi Informativi Aziendali).
- ITS Partner: Steve Jobs Academy.
- Specializzazione ITS: A.I. & Data Analysis.
- Il profilo in uscita coordina progetti di Big Data Analysis e Data Governance. Gli studenti impareranno a trasformare i dati in asset strategici per il business attraverso Business Intelligence, strumenti di ETL e dashboard interattive, garantendo sicurezza e conformità normativa.
3. Amministrazione, Marketing, Finanza e Cultura
- Diploma al 4° anno: Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM).
- ITS Partner: Fondazione Archimede ITS Academy .
- Specializzazione ITS: MABAC (Marketing dei Beni e delle Attività Culturali).
- Un percorso dedicato ai futuri manager culturali e imprenditori della creatività. Le competenze spaziano dal destination marketing allo storytelling del patrimonio, fino all’innovazione digitale per rendere la cultura accessibile e sostenibile.
“Con l’attivazione di questi tre percorsi quadriennali,” dichiara il Dirigente Scolastico Dott.ssa Santa Iacuzzo, “l’ITET ‘Rapisardi – Da Vinci’ risponde concretamente alla sfida della transizione digitale e culturale. Offriamo ai nostri studenti non solo un diploma in tempi europei, ma un ponte diretto verso professioni ad altissima richiesta come l’esperto di AI, il Data Analyst e il manager della valorizzazione territoriale.”
Il nuovo modello 4+2 garantisce una continuità didattica senza precedenti, unendo la solidità del diploma tecnico alla specializzazione pratica e laboratoriale degli ITS, dove la formazione avviene a stretto contatto con le aziende leader del settore.