Caltanissetta, la scuola di danza “The Ballet Studio” brilla a Cosenza: pioggia di premi e possibilità di accesso alla finalissima di Roma

Ottimi risultati per The Ballet Studio di Annalisa Locicero, protagonista alla Je Dance Competition andata in scena al Teatro Golden di Cosenza. La scuola nissena si è distinta nelle categorie Hip Hop, Contemporaneo e Heels, conquistando importanti riconoscimenti e, soprattutto, l’accesso alla finalissima nazionale.

A valutare le performance una giuria di assoluto prestigio composta da Raffaele Paganini, Alex Atzewi e Little Phil, che ha premiato tecnica, espressività e qualità coreografica degli allievi.

Nel dettaglio, secondo posto per Naomi Lalicata, Nicole Delia, Giulia Cusenza e Francesca Fasone; primo posto invece per Mattia Giglio e Giulia Cusenza, che hanno convinto la giuria con una prova di grande maturità artistica.

Grazie ai risultati ottenuti, gli atleti di The Ballet Studio hanno inoltre potrebbero conquistare il pass per la finalissima, in programma ad aprile a Roma nello storico palcoscenico di MagicLand, uno dei teatri più noti del circuito nazionale.

Un successo che conferma il valore del lavoro portato avanti dalla scuola e l’alto livello della formazione proposta, capace di competere e affermarsi anche in contesti di rilievo nazionale.