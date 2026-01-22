Caltanissetta, il nisseno Marco Tambè sul tetto d’Europa con una squadra tutta siciliana

Dalla Sicilia alla Svizzera, con un unico obiettivo: lasciare il segno. E così è stato. Lo scorso 16 gennaio, quattro ragazzi di siciliani – Marco Tambè, Davide Scaletta, Andrea Ceresia e Davide Migliore – hanno scritto una pagina storica dello sport siciliano conquistando il primo posto assoluto nella categoria HYROX Team Relay alla prestigiosa competizione internazionale di St. Gallen, in Svizzera.

Un risultato di grande valore, che rappresenta la prima vittoria in assoluto di un team siciliano in una gara HYROX ufficiale, disciplina che unisce corsa e functional training e che negli ultimi anni sta registrando una crescita esponenziale in tutta Europa.









La Team Relay mantiene i principi e la struttura della gara HYROX tradizionale, ma con una formula dinamica e altamente strategica: ogni componente del team affronta due stazioni complete, prima di dare il cambio al compagno successivo, rendendo fondamentale non solo la preparazione fisica, ma anche l’equilibrio del gruppo e la gestione dello sforzo.

I quattro atleti non sono soltanto compagni di squadra, ma condividono anche la quotidianità lavorativa. Tutti operano infatti a Palermo presso il PT Room Fitness Boutique, centro affiliato HYROX e di proprietà di Davide Scaletta, dove ogni giorno allenano atleti pronti a mettersi alla prova nelle competizioni nazionali e internazionali del circuito.

Una vittoria che va oltre il risultato sportivo: è il riconoscimento di un progetto nato in Sicilia, cresciuto con passione, competenza e sacrificio, e oggi capace di competere – e vincere – sui palcoscenici europei.

Dalla sicilia alla vetta di St. Gallen, con la consapevolezza che questo successo non rappresenta un traguardo, ma solo l’inizio di un percorso destinato a far parlare ancora di sé.