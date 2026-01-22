Caltanissetta, il 24 gennaio Santa Messa celebrata dal Vescovo Russotto con i giornalisti nella memoria di San Francesco di Sales

Ricorrendo sabato prossimo la memoria di San Francesco di Sales, Vescovo e Dottore della Chiesa, patrono dei giornalisti, il Vescovo di Caltanissetta S.E. Mons. Mario Russotto celebrerà la Santa Messa alle ore 11.30 nella Cappella Maggiore del Seminario Vescovile con tutti i giornalisti e gli operatori della comunicazione presenti in Diocesi nonché con tutti coloro i quali sono appassionati di giornalismo e comunicazione. L’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni sociali, composto da alcuni laici e dall’assistente ecclesiastico Sac. Arcangelo Locascio, unitamente al Vescovo, ha voluto invitare tutti i giornalisti del territorio, al fine di cogliere l’occasione per incontrarsi e conoscersi, per approfondire il legame di amicizia nel servizio della comunicazione che si rende al popolo.

L’Ufficio, riprendendo il tema dato da Papa Leone XIV alla Giornata delle Comunicazioni sociali che ricorre il prossimo 17 maggio, si auspica che nel servizio della comunicazione si preservi “la custodia delle voci e dei volti umani” di fronte al dilagare del progresso delle tecnologie, con riferimento particolare all’AI. In tale custodia si vuole far prevalere il valore etico e morale del servizio, alla Chiesa e al territorio, nella verità della notizie e nella carità della consegna di esse. Nella memoria di San Francesco di Sales, influencer del XVII secolo, che con la sua delicata capacità comunicativa riuscì a dialogare con i protestanti calvinisti e a far rientrare nella Chiesa Cattolica tanti fedeli, mediante l’innovativa diffusione di foglietti e manifesti, tali tematiche risultano sempre di stretta attualità.

Alla Santa Messa seguirà un momento di conviviale condivisione nei locali del Museo Diocesano del Seminario.