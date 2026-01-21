Caltanissetta, il 24 gennaio al via la 1ª Prova National Billiard Channel: appuntamento al PalaCannizzaro

Caltanissetta si prepara a diventare capitale nazionale del biliardo sportivo. Da sabato 24 gennaio a lunedì 2 febbraio, il PalaCannizzaro ospiterà la 1ª Prova National Billiard Channel, prestigiosa manifestazione di biliardo a stecca (5 birilli) inserita nel calendario ufficiale della Fisbb (Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling). L’evento rappresenta un appuntamento di rilievo per il settore e vedrà la partecipazione di circa 840 atleti provenienti da tutta Italia, tra cui 48 giocatori della categoria nazionali, atleti nazionali-pro, numerosi master e rappresentanti delle categorie di base. Un parterre di altissimo livello che richiamerà in città migliaia di appassionati della disciplina. Secondo una stima degli organizzatori, tra atleti, accompagnatori e spettatori, si registreranno almeno 3.000 presenze complessive nell’arco dei dieci giorni di gara, con importanti ricadute sportive, turistiche ed economiche per il territorio e per l’intero tessuto commerciale e ricettivo locale. La manifestazione godrà inoltre di una ampia copertura mediatica nazionale, con dirette e servizi sui canali Billiard Channel, B.L.Z. e Rai Sport, oltre a una massiccia diffusione sui canali digitali e social federali, compreso il canale YouTube ufficiale Fisbb. All’inizio di ogni incontro sarà trasmesso anche un video promozionale di circa 40 secondi dedicato alla città di Caltanissetta, offrendo così una vetrina a livello nazionale. “Rientra tra i doveri fondamentali dell’Amministrazione comunale – afferma l’assessore comunale allo Sport e Spettacolo, Toti Petrantoni – valorizzare e promuovere manifestazioni sportive di rilievo, capaci di generare un significativo indotto economico e di contribuire concretamente alla promozione turistica della città. Eventi come la 1ª Prova N.B.C. di biliardo rappresentano un’opportunità reale di sviluppo per il territorio. Ben 840 iscritti e circa 3.000 presenze complessive costituiscono un ottimo biglietto da visita per Caltanissetta. L’Assessorato comunale allo Sport ha intrapreso con convinzione questa linea di indirizzo, coerente con il programma elettorale, portandola avanti con serietà e continuità. Rivolgiamo un invito a tutte le federazioni, associazioni e operatori sportivi affinché promuovano nella nostra città eventi di analoga rilevanza, andando oltre la sola attività agonistica ordinaria”. La manifestazione, denominata “1ª Prova N.B.C.”, è organizzata dalla Fisbb Sicilia, rappresentata dal presidente regionale Angelo Contrafatto, e rientra nelle attività ufficiali del settore stecca sportiva per la stagione 2025/2026. Le fasi finali, che attireranno il maggior numero di presenze, si svolgeranno in particolare nelle giornate di sabato 31, domenica 1 e lunedì 2 febbraio. Caltanissetta si conferma così città capace di ospitare grandi eventi sportivi, rafforzando la propria immagine a livello nazionale e valorizzando lo sport come strumento di sviluppo economico, sociale e promozionale del territorio.