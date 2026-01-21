Caltanissetta, atleti della Full Dance Academy di Igor e Mirko Colaprisca premiati per i successi ottenuti ai Campionati Italiani FIDESM

Questa mattina la Full Dance Academy di Igor e Mirko Colaprisca è stata ricevuta al Comune dall’Assessore allo sport, Toti Petrantoni. In trent’anni di attività la Full Dance Academy ha conquistatto il maggior numero di titoli italiani riconosciuti dal Coni-Fidesm. Dieci atleti della Full Dance Academy sono stati premiati per i successi sportivi ottenuti ai Campionati Italiani Fidesm.









Gli atleti premiati sono: Renato Cumbo e Patrizia Stuppia, Campioni Italiani Combinata Balli Standard e Latini nella Federazione riconosciuta dal F.I.D.E.S.M. (CONI). Nel 2024 e 2025 conquistano inoltre i titoli di Campioni Regionali nelle discipline Standard e Latini; Gabriele Viola, Campione Italiano 2025 ANMB nella disciplina Solo Latini – Classe B (19/34). Negli anni precedenti è stato finalista ai Campionati Italiani FIDESM in coppia con Giulia Giangreco, categoria Classe C 19/34; Mattia Turiano conquista due titoli di rilievo nazionale: Vice Campione Italiano FIDESM e Campione Italiano ANMB 2025 nelle discipline Solo Latini – Classe C (19/34). In coppia con Alice Lipani è stato inoltre Vice Campione Regionale FIDESM nelle Danze Latine – Classe C 19/34; Marco Fonti e Giulia Socciarello Categoria Classe C 45/54: Vice Campioni Italiani FIDESM nelle Danze Latine

Medaglia di Bronzo nella Combinata.A livello regionale conquistano 3 Titoli Regionali FIDESM: Combinata, Danze Latine e Danze Standard – Classe C 45/54; Francesco Pirrello e Mara Alessi conquistano due Titoli Regionali FIDESM 2025 nelle discipline Danze Standard e Danze Latine – Classe C 12/13. Sono inoltre finalisti ai Campionati Italiani FIDESM di Rimini.