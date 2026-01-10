Caltanissetta, accessi in pronto soccorso cresciuti del 200% per l’influenza

Continua l’emergenza negli ospedali siciliani, ormai sotto pressione a causa del picco influenzale che ha coinciso con le festività. A Caltanissetta il pronto soccorso è da giorni in affanno, così come il reparto di Pneumologia. “In questo momento – dice il primario di Pneumologia, Nicola Ciancio – abbiamo ricoverato in reparto 20 pazienti su una dotazione di 12 posti letto. Quelli in sovrannumero ovviamente sono distribuiti negli altri reparti e l’accesso al pronto soccorso è stato di oltre il 200% in più rispetto a quello degli anni passati. In parte si è avuto un aumento percentuale anche nei soggetti giovani che in alcuni casi possono presentare, oltre a polmoniti e insufficienze respiratorie, anche episodi di embolia polmonare”. Una situazione critica, dunque, legata in gran parte alla scarsa adesione alla campagna vaccinale antinfluenzale. “La vaccinazione nella nostra regione – continua Ciancio – purtroppo è poco recepita, anche con percentuali di molto più basse rispetto alla media nazionale che già di per sé è bassa. Io la suggerisco sempre nei pazienti anziani e nei pazienti immunodepressi, non solo quelli con patologie neoplastiche ma anche nei pazienti con malattie autoimmuni o diabete ad esempio”. (ANSA).