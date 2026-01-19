Avo Caltanissetta, avvicendamento nel Consiglio Direttivo all’insegna della continuità e della collaborazione

L’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) annuncia un importante aggiornamento all’interno del proprio Consiglio Direttivo. In un’ottica di ottimizzazione dei ruoli e per garantire la massima efficacia operativa, si comunica il nuovo assetto dei vertici associativi. Gandolfo Pepe, che ha ricoperto con dedizione l’incarico di Vicepresidente, ha rassegnato le proprie dimissioni da tale ruolo a causa di crescenti impegni personali e professionali. Tuttavia, a conferma del suo profondo legame con l’Associazione e del desiderio di continuare a contribuire attivamente, Pepe manterrà la carica di Segretario, mettendo ancora a disposizione la sua esperienza e competenza gestionale. Contestualmente, il Consiglio Direttivo ha deliberato la nomina di Concetta Ciuro come nuova Vicepresidente. Già figura chiave all’interno della Segreteria, Concetta Ciuro assume questo nuovo incarico portando con sé una profonda conoscenza delle dinamiche associative e una comprovata sensibilità verso i valori del volontariato.Un passaggio nel segno della stabilità. Questo cambio al vertice non rappresenta una rottura, bensì un’evoluzione naturale finalizzata alla piena continuità delle attività in corso. La sinergia tra i membri del Direttivo resta il pilastro fondamentale per affrontare le sfide future e per gestire al meglio l’operato dell’Associazione a supporto delle fragilità e del benessere della collettività. La scelta di questo avvicendamento nasce dalla volontà comune di valorizzare le disponibilità di ciascuno, garantendo che ogni ruolo sia ricoperto con la massima presenza e attenzione. Siamo certi che la collaborazione tra Concetta Ciuro e Gandolfo Pepe, nelle loro nuove funzioni, continuerà a essere il motore di una gestione solida e condivisa.L’AVO ringrazia entrambi i soci per lo spirito di servizio e la disponibilità dimostrata nel ricoprire questi ruoli di responsabilità, sempre con l’obiettivo primario del benessere della comunità e del supporto a chi soffre.