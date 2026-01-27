Asp Caltanissetta, trend in forte crescita per le prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali nel triennio 2023-2025

L’Asp di Caltanissetta registra un incremento del volume di prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali istituzionali e offerte dalle strutture confenzionate per il periodo 2023-2025.

L’ASP consolida il proprio percorso di potenziamento dell’offerta sanitaria territoriale. I dati evidenziano una crescita costante e significativa, segno di un progressivo abbattimento delle liste d’attesa e di una maggiore capacità di risposta ai bisogni di salute dei cittadini nisseni.Secondo le rilevazioni aziendali, il numero di prestazioni ambulatoriali istituzionali prenotate ha superato la soglia del milione nel 2024, toccando quota 1.124.112 nel 2025. Rispetto al dato del 2023 (894.061 prestazioni), l’incremento complessivo in due anni è stato del 25,7%. L’incremento più marcato si è registrato nel passaggio tra il 2023 e il 2024, con un balzo del +18,54% (oltre 165.000 prestazioni aggiuntive).Il trend di crescita è proseguito con un ulteriore +6,07% rispetto all’anno precedente, portando nelle strutture dell’ASP circa 64.000 prestazioni in più. Il bilancio positivo del 2025 si inserisce in una strategia aziendale più ampia che ha visto l’ASP di Caltanissetta protagonista di: potenziamento del personale con 276 assunzioni a tempo indeterminato; Medicina di prossimità: l’attivazione degli ambulatori di prossimità per le fasce vulnerabili (progetto PNES) e il rafforzamento dei poliambulatori mediante l’incremento di 327 ore settimanali di specialistica ambulatoriale nella varie branche; Ammodernamento tecnologico: L’impiego dei fondi PNRR per dotare i presidi ospedalieri di nuove apparecchiature diagnostiche.”Questi numeri confermano che la strada intrapresa è quella corretta” – commenta il Direttore Generale Salvatore Ficarra. “L’aumento costante delle prestazioni dimostra che l’integrazione tra investimenti tecnologici, stabilizzazione del personale e strategie organizzative sta portando benefici diretti alla cittadinanza, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’accessibilità ai servizi.”

L’ASP di Caltanissetta comunica inoltre i dati relativi al trend delle prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali erogate attraverso le strutture convenzionate per il periodo 2023-2025. Anche in questo caso le cifre evidenziano un potenziamento strutturale del servizio, volto a rispondere in modo sempre più capillare ed efficiente ai bisogni di salute della cittadinanza e all’abbattimento delle liste d’attesa. Il dato più significativo emerge dal confronto tra il 2023 e il 2024. In soli dodici mesi, il numero delle prestazioni prenotate è passato da 9.948 a 91.278, segnando un incremento straordinario del +817,55%. Questa accelerazione testimonia il grande sforzo organizzativo profuso dall’Azienda per integrare l’offerta pubblica con quella del privato accreditato, garantendo ai pazienti un accesso più rapido a visite specialistiche e esami diagnostici tramite la prenotazione attraverso il CUP aziendale. Le proiezioni e i dati relativi all’anno 2025 confermano la solidità di questo percorso di crescita. Per l’anno in corso, si prevede il raggiungimento di un volume record di 129.091 prestazioni, con un ulteriore aumento del 12,26% rispetto all’anno precedente. Il Direttore Generale Salvatore Ficarra commenta “Questi risultati sono la conferma di una programmazione sanitaria che mette al centro il cittadino e la fruibilità dei servizi. L’obiettivo per il futuro rimane quello di ottimizzare ulteriormente i tempi di risposta, garantendo standard qualitativi elevati su tutto il territorio provinciale.”

