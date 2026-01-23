Anas, chiusura notturna A19 dal 29 al 30 gennaio tra Caltanissetta ed Enna

Anas informa che il 29 e 30 gennaio, nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del giorno successivo, sarà necessario provvedere alla chiusura di parte dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, fra lo svincolo di Caltanissetta e lo svincolo di Enna.

La chiusura si rende necessaria per consentire la demolizione dell’impalcato numero 60 del by-pass accostato alla carreggiata in esercizio. Tale provvedimento viene adottato per assicurare lo svolgimento dei lavori in sicurezza sia per gli utenti della strada sia per le attività del cantiere limitrofo.

Durante il periodo di chiusura, i percorsi alternativi dell’itinerario Palermo-Catania e viceversa prevedono l’uscita obbligatoria dall’autostrada A19 allo svincolo di Caltanissetta (km 103,500) la percorrenza della SS640, la prosecuzione sulla SS626 fino all’incrocio con la SS122, la percorrenza della SS117 Bis fino alla successiva immissione sull’A19 tramite lo svincolo di Enna (km 119,500). La demolizione di questo impalcato rappresenta la conclusione degli interventi di demolizione di tutte e 76 le campate del viadotto Morello, lungo poco più di 5 km, sul quale Anas ha in atto un investimento complessivo di 107 milioni di euro.

Sono in corso, inoltre, le operazioni di assemblaggio delle strutture in acciaio del nuovo viadotto il cui varo verrà svolto già dal mese di febbraio. Il lavoro procede secondo il cronoprogramma stabilito. Già al termine di quest’anno verrà completata buona parte dei lavori del V. Morello, dal by-pass alla spalla lato Catania, un tratto lungo circa 2.800 metri di viadotto completamente ammodernato.