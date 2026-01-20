Allerta rossa in Sardegna, Sicilia e Calabria per mercoledì 21 gennaio

“Una circolazione depressionaria centrata sulla Tunisia continua a determinare maltempo e a richiamare correnti umide sud-orientali sulle regioni meridionali italiane. Attese, quindi, precipitazioni abbondanti e persistenti su Sicilia e Calabria, specie sui versanti orientali, e intensa ventilazione di scirocco che raggiungera’ intensita’ di burrasca forte e raffiche fino a tempesta, con forti ed estese mareggiate sulle coste esposte”. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso pertanto un nuovo avviso di condizioni meteo avverse che prevede “il persistere di venti di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a tempesta su Sicilia e Calabria, con forti mareggiate sulle coste esposte”.

Si prevede, inoltre, “il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale: sulla Sicilia, specie settori nord-orientali, e sulla Calabria, specie settori ionici, dove assumeranno carattere nevoso sopra i 1000-1200 metri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e locali grandinate”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto e’ stata valutata per la giornata di mercoledi’ 21 gennaio, ‘allerta rossa’ sul versante centro-meridionale della Sardegna, sul settore nord-orientale della Sicilia e sul settore ionico meridionale della Calabria. Valutata, inoltre, ‘allerta arancione’ su alcuni settori di Sardegna, Sicilia e Calabria, ‘gialla’ in Puglia, Basilicata e sui restanti territori di Sardegna, Sicilia e Calabria.