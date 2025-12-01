Talenti (In)visibili: la ricerca scientifica italiana si impegna per l’inclusione lavorativa

(Adnkronos) – In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ospiterà l'evento "

Talenti (in)visibili: disabilità, ricerca e pari opportunità

." L'iniziativa rappresenta un inedito e vasto impegno congiunto promosso dai Comitati Unici di Garanzia dei maggiori enti pubblici di ricerca e università italiane, tra cui l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie (ENEA), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), l'ISTAT, il CREA e le Università di Roma La Sapienza e Tor Vergata.

L'obiettivo dichiarato di questa vasta rete coesa è quello di "rafforzare la cultura dell’inclusione nella ricerca scientifica e valorizzare ogni talento, rendendolo pienamente visibile e riconosciuto," operando per una vera #ScienzaSenzaBarriere. Il dialogo si inserisce in un contesto nazionale che evidenzia la necessità di un intervento strutturato. I dati mostrano come. Analoghe criticità emergono nel mondo accademico: pur contando circa 36.000 studenti con disabilità iscritti alle università italiane, si osserva che meno di 500 accedono ai percorsi di ricerca post-laurea. Questa sproporzione indica quanto lavoro sia ancora necessario per garantire pari opportunità nella crescita professionale e nell’ingresso nel mondo della ricerca, un quadro confermato anche dall'incompleta copertura dei posti riservati dalla legge 68/1999 nelle amministrazioni pubbliche. L’evento, che si terrà presso la sede ASI a Roma, vuole affrontare queste sfide mettendo in luce le barriere normative e organizzative ancora presenti e le possibili soluzioni adottabili dagli enti pubblici e privati per costruire un ambiente di lavoro più inclusivo. Il programma della mattinata prevede un confronto multidisciplinare che include le testimonianze dirette di giovani universitari con disabilità (provenienti da Tor Vergata e La Sapienza) e l'intervento del Dottor Luca Coppeta (INAF) che approfondirà il ruolo della medicina del lavoro nella gestione dell’idoneità.

Il contributo del Dottor Valerio Crisostomi (HR Business Partner di Thales Alenia Space Italia) illustrerà le politiche inclusive applicate nel settore industriale aerospace mentre particolare enfasi sarà posta sull’importanza dei percorsi di formazione e sensibilizzazione, visti come strumenti indispensabili per promuovere un cambiamento culturale e avvicinare la ricerca pubblica agli standard inclusivi già sperimentati con successo nel contesto industriale. "Talenti (in)visibili" si configura come un invito a riconoscere la diversità non come un limite, ma come una "risorsa fondamentale per l’innovazione, la creatività e il progresso del Paese."

