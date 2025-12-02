Salute

Sicilia, respinta la mozione di sfiducia al presidente Schifani

Mar, 02/12/2025 - 18:46

L’Assemblea regionale siciliana ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani (Fi) che era stata presentata dalle opposizioni: Pd, M5s e Controcorrente.

L’Ars è stata presieduta per gran parte della discussione dal presidente Gaetano Galvagno (Fdi) che pochi minuti prima dell’inizio aveva avuto la notizia che la procura di Palermoha chiesto il suo rinvio a giudizio per corruzione, peculato, truffa e falso ideologico. I sì alla mozione sono stati 26 i no 41. Tre deputati della maggioranza erano assenti. (ANSA).

