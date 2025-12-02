Sicilia, respinta la mozione di sfiducia al presidente Schifani

L’Assemblea regionale siciliana ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani (Fi) che era stata presentata dalle opposizioni: Pd, M5s e Controcorrente.

L’Ars è stata presieduta per gran parte della discussione dal presidente Gaetano Galvagno (Fdi) che pochi minuti prima dell’inizio aveva avuto la notizia che la procura di Palermoha chiesto il suo rinvio a giudizio per corruzione, peculato, truffa e falso ideologico. I sì alla mozione sono stati 26 i no 41. Tre deputati della maggioranza erano assenti. (ANSA).