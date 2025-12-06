Salute

Sequestro di cellulari e droga nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto

Sab, 06/12/2025 - 09:10

Sei telefoni cellulari e alcune dosi di droga sono stati sequestrati dalla Polizia penitenziaria all’interno della Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Il ritrovamento, frutto di un’articolata attività investigativa, riaccende l’allarme sulla sicurezza del carcere, già alle prese con carenze di organico e criticità strutturali. Gli agenti hanno individuato quattro smartphone e due microcellulari, oltre alla sostanza stupefacente, confermando il tentativo costante di introdurre materiali illeciti nell’istituto. Indagini in corso. 

