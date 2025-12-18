Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, serata finale del 6° Torneo interno “In viaggio verso il Natale”

Lo scorso mercoledì 17 dicembre , nel corso di una spumeggiante Nuova Locanda di San Cataldo, nel pieno di uno spettacolo con bravissimi gruppi di musica dal vivo che si sono esibiti e tante persone incantate ad ascoltarli, si è svolta anche la serata finale del 6° Torneo interno “In viaggio verso il Natale” e di un intero anno di gioco, organizzata dal Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, che ha accolto tantissimi giocatori e supporters che prima delle partite hanno cenato tutti insieme e festeggiato con tante golosità fatte in casa, preparate con maestria casalinga dalle Mamme venute a guardare i propri giocatori, e dalle giocatrici presenti all’evento.

Al termine dei festeggiamenti, la serata è proseguita con la Finalissima del 6° Torneo interno e 2 tavoli di amichevoli, che hanno coinvolto 12 giocatori. Altri giocatori hanno preferito giocare a scacchi o a carte, per una serata di festa all’insegna del divertimento senza frontiere.

I riflettori principali ovviamente sul tavolo di finale, che ha concluso il 6° Torneo interno, e ha attribuito anche i punti finali per la vittoria delle classifiche del Ranking interno e del miglior giocatore o giocatrice del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”. I finalisti. Andrea Kiswarday (Plasma97), Mariella Brucculeri (Marymojito), Giuseppe Ippolito (Cubalibre71) e Alessio Sansoni (Bluprofondo71) hanno dato vita ad una partita correttissima e combattutissima fino alla fine, arbitrata da Manuel Carapezza (Disumanuel), un bravissimo giocatore e recente campione nazionale a squadre con il Risiko Club Ufficiale “Eagles” di Palermo, appositamente venuto da Palermo perché amico di tanti giocatori del Club verde-amaranto, e spesso abituale frequentatore degli eventi di gioco organizzati dal Club. In circa due ore di gioco il verdetto finale con il quarto titolo di quest’anno, vinto da Andrea Kiswarday, che oltre a vincere quattro dei sei Tornei organizzati presso il Club sancataldese, ha vinto anche vari Tornei organizzati dall’altro Risiko Club nisseno di “Eclettica”, e ha vinto il Master di Caltanissetta nello scorso mese di Giugno, qualificandosi per il Campionato Nazionale Individuale di Risiko del 2026. Seconda classifica al fotofinish Mariella Brucculeri, terzo classificato Alessio Sansoni e quarto classificato Giuseppe Ippolito. Al termine della partita i quattro finalisti sono stati premiati con bellissimi premi che andranno ad arricchire la bacheca personale di ognuno di loro in questa grande passione per il Risiko, e fatto tante foto a ricordo della serata.

Con i punti accumulati in questo ultimo Torneo, Andrea Kiswarday ha vinto anche il premio come miglior giocatore del Ranking del RCU “Il Pifferaio” con il diritto all’iscrizione nell’albo d’oro del Club, mentre Mariella Brucculeri ha vinto proprio all’ultima partita, anche il premio come miglior giocatrice del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di questo primo anno di gioco, in testa ad una classifica di altri 16 giocatori tesserati al Club.

Altre premiazioni della serata sono state quelle di Massimiliano Andolina “Maximilian” che al suo primo anno di gioco ha vinto la classifica semestrale delle amichevoli classificate, al loro dodicesimo turno di gioco, succedendo al vincitore del primo semestre, Lillo Maira “RnS”, e un premio speciale dedicato ad Annamaria “Penelope”, una giocatrice e supporter del Club sancataldese che ha collaborato e contribuito con il proprio impegno ai tanti eventi organizzati nel corso dell’anno, occupandosi anche di tutti i servizi fotografici che accompagnano ogni incontro o turno di gioco.

Con lo scambio degli auguri per le prossime festività natalizie, i “Pifferai” sono entrati nella modalità sospensione degli eventi di gioco per questi ultimi giorni dell’anno, e si sono salutati promettendosi di dar vita ad un nuovo anno di gioco e di riprendere al più presto le innumerevoli sfide e i vari tornei locali, regionali e nazionali che gli attendono già dai primi giorni dell’anno 2026.

Tutte le informazioni sulle attività del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”, anche per partecipare alle partite di amichevoli e ai Tornei organizzati dal Club giù dal prossimo mese di Gennaio 2026, potranno essere richieste ai referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.