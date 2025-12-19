Riapertura piscina comunale, Tesauro: “Un traguardo concreto per la città, Caltanissetta si riappropria di uno spazio fondamentale”

Dopo anni di chiusura e attese, un passaggio decisivo segna il percorso verso la riapertura della piscina comunale di Caltanissetta. Il Consiglio comunale ha infatti approvato all’unanimità l’accordo di transazione che consente di superare le criticità del passato e di restituire alla città un impianto sportivo strategico.

Un risultato importante, frutto di un’azione amministrativa responsabile e determinata, che consente di guardare con concretezza alla riapertura della piscina comunale nei primi mesi del 2026, nella tarda primavera.

«Si tratta di un obiettivo che questa amministrazione ha voluto perseguire con convinzione sin dall’inizio del proprio mandato – dichiara il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro – perché la piscina comunale rappresenta un servizio essenziale per una città capoluogo di provincia. Abbiamo lavorato con serietà per evitare contenziosi, affrontare i nodi amministrativi e creare finalmente le condizioni per restituire questo impianto alla collettività».

Il Sindaco ha inoltre voluto esprimere un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato e alla comunità cittadina.

«Desidero ringraziare gli assessori, tutti gli uffici comunali per il lavoro svolto con professionalità e senso di responsabilità, il Consiglio comunale, che con il voto unanime espresso in aula ha dimostrato maturità istituzionale e attenzione verso l’interesse generale, ma anche i cittadini, che con pazienza e senso civico hanno atteso per anni la restituzione di un servizio così importante. Un plauso alla società che gestirà la piscina comunale, per il senso di responsabilità dimostrati nelle trattative che hanno portato alla transazione, consentendo di superare ostacoli importanti e di restituire alla città un servizio fondamentale».

Questa narrazione assume un valore ancora più significativo se letta alla luce del recente passaggio della Fiamma Olimpica a Caltanissetta.

«È bello annunciare questo risultato – prosegue Tesauro – a distanza di poche ore dal passaggio della Fiamma Olimpica nella nostra città. Un momento simbolico che ha rappresentato i valori più autentici dello sport: sacrificio, rispetto delle regole, spirito di squadra, crescita personale. Valori profondamente pedagogici, soprattutto per i bambini e i giovani».

A distanza di 48 ore da quel messaggio così forte e carico di significato, Caltanissetta raggiunge dunque un traguardo concreto, riappropriandosi di uno spazio fondamentale dal punto di vista sportivo e sociale.

«Dopo tantissimi anni – conclude il primo cittadino di Caltanissetta – la città si riappropria di un’infrastruttura indispensabile. La piscina comunale non è solo uno spazio sportivo, ma un luogo di inclusione, educazione e benessere. È la dimostrazione che, anche dopo una lunga e inaudita attesa, quando gli impegni vengono affrontati con serietà e determinazione, i risultati arrivano. Caltanissetta merita servizi all’altezza del proprio ruolo e continueremo a lavorare in questa direzione».