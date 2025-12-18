Nel Nisseno arrestate dai Carabinieri 3 persone per estorsione, rapina e lesioni personali

I Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno dato esecuzione a 3 provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria, nei confronti di altrettantisoggetti indagati o condannati in via definitiva per diversi reati.

I Carabinieri di Milena hanno arrestato un pregiudicato 58enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, in esecuzione dell’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo dovrà scontare una pena di anni 3 di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, rapina, commessi a Milena tra agosto e novembre 2023; un pregiudicato di 33 anni, già in regime di arresti domiciliari, è stato arrestato perché colto nella flagranza del delitto di evasione; successivamente l’uomo, in accoglimento della richiesta di aggravamento della misura originaria richiesta dalla Procura, è stato collocato in regime di custodia cautelare in carcere.

I Carabinieri di Niscemi hanno arrestato un pregiudicato classe 1998 destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo dovrà scontare una pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per i reati di lesioni personali e rapina, commessi a Rosignano Marittimo (LI) nel febbraio del 2021. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.