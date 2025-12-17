Nasce l’associazione “Sara Campanella ETS”, il 17 dicembre a Palermo il primo evento pubblico

Oggi alle ore 17:00, presso il Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, di terrà il primo evento pubblico dell’Associazione “Sara Campanella ETS”, costituita con l’obiettivo di custodire la memoria di Sara Campanella e di tradurla in un impegno concreto volto alla promozione della consapevolezza, della responsabilità civile e del contrasto a ogni forma di violenza e indifferenza.

«L’iniziativa nasce dalla necessità di trasformare il dolore in memoria, impegno e amore, per Sara e con Sara», spiega Maria Concetta Zaccaria, madre di Sara Campanella e presidente dell’Associazione, «affinché la sua luce non venga mai spenta e rimanga ricordo vivo della persona meravigliosa che era».

Il fatto di cronaca ha profondamente colpito la comunità siciliana e l’opinione pubblica nazionale: l’uccisione di Sara Campanella, giovane studentessa universitaria, avvenuta a Messina nel marzo scorso, è un episodio che ha riportato all’attenzione collettiva la necessità di un rinnovato impegno culturale e sociale sul tema della violenza di genere.

Il primo evento pubblico è concepito come un’occasione di riflessione, analisi e condivisione, rivolta alla cittadinanza, alle istituzioni, al mondo dell’informazione e agli operatori culturali.