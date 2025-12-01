Montalbano Elicona tra bellezza e teatro: Sergio Vespertino conquista il Domenico Popolo con “Strafelicissima Palermo”

MONTALBANO ELICONA (ME) — Il Teatro Domenico Popolo di Montalbano Elicona ha ospitato una serata da sold out che ha saputo coniugare intrattenimento e riflessione, regalando al pubblico un mosaico di emozioni. Non soltanto comicità travolgente, ma anche spunti di pensiero legati alla società del secolo scorso e ai fenomeni di costume che hanno segnato le giovani generazioni di quell’epoca.

L’appuntamento, inserito nella Stagione Teatrale 2025/26 promossa da Teatro nel Borgo con il patrocinio del Comune e la direzione artistica di Nicola Calabria, si è confermato come un momento di incontro tra memoria, cultura e spettacolo.

La serata si è aperta alle ore 18:30 con l’anteprima del documentario “Montalbano Elicona, il borgo della bellezza”, diretto da Salvatore Siragusa e realizzato dall’APS Banca della Speranza in collaborazione con l’amministrazione comunale, grazie al sostegno dell’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali. Attraverso immagini suggestive e testimonianze dirette, il film ha raccontato la storia e il paesaggio del borgo, valorizzando il patrimonio artistico e naturale e rafforzando il senso di appartenenza della comunità. L’opera ha restituito al pubblico la ricchezza di un territorio che ha saputo custodire la propria identità, trasformandola in elemento di attrazione culturale e turistica.

Alle ore 19:00 il palcoscenico si è acceso con il monologo “Strafelicissima Palermo” di Sergio Vespertino, accompagnato dalle musiche di Virginia Maiorana. L’attore palermitano, noto per la sua comicità raffinata e per la capacità di trasformare l’ironia in riflessione, ha offerto una lettura originale della quotidianità urbana e della cultura siciliana. Lo spettacolo, già applaudito in numerosi teatri regionali, si è distinto per il ritmo brillante e per la forza comunicativa, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra sorriso e pensiero e restituendo un’immagine vivace, ma al tempo stesso critica, della città e delle sue contraddizioni.

«Questa iniziativa – ha affermato il sindaco di Montalbano Elicona Antonino Todaro – ha dimostrato come il teatro possa diventare strumento di valorizzazione del nostro borgo, restituendo l’immagine di una comunità che custodisce la propria identità e la trasforma in occasione di crescita culturale. In tale prospettiva stiamo lavorando a nuovi progetti insieme ad altre amministrazioni locali per realizzare una rete organizzativa; desidero salutare il collega Filippo Gullo, sindaco di Basicò, che è qui presente e con il quale abbiamo già avviato una proficua interlocuzione in tale direzione».

«Sergio Vespertino ha portato sul palco un lavoro che unisce ironia e profondità- ha dichiarato il direttore artistico Nicola Calabria – confermando la sua capacità di trasformare la comicità in riflessione. Strafelicissima Palermo è uno spettacolo che non si limita a intrattenere, ma invita a osservare con occhi attenti la realtà urbana e sociale. La sua interpretazione ha conferito ulteriore prestigio alla nostra stagione teatrale, offrendo al pubblico un’esperienza di grande valore artistico».

Calabria ha annunciato un nuovo appuntamento di grande rilievo: il 14 dicembre il borgo sarà protagonista di un evento dedicato alla zampogna montalbanese, strumento unico per caratteristiche musicali e tradizione storica. L’iniziativa prevede un percorso itinerante attraverso le vie del borgo e, a seguire, uno spettacolo al Teatro Domenico Popolo che vedrà l’esibizione di venti zampognari. Sarà un’occasione per approfondire gli aspetti storici e culturali di uno strumento che rappresenta un patrimonio identitario della comunità