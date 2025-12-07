La Nissa di Ciccio Di Gaetano cala il poker al “Gaeta” e batte l’Enna 3-4 nel derby con tre gol di Terranova e uno di Rotulo

La Nissa batte 3-4 l’Enna al “Gaeta” e torna a ruggire in campionato. Lo fa con un primo tempo pirotecnico nel corso del quale ha segnato quattro gol contro i tre dei padroni di casa. Un match assolutamente pirotecnico, almeno nel primo tempo, in quanto poi, nella ripresa, stranaente gol non se ne sono visti più.

Vantaggio biancoscudato con Terranova (nella foto) all’8′, ma pari di Gabrieli al 10′ con un gran tiro che ha battuto Castelnuovo. Due minuti dopo ancora gol per la Nissa, con Terranova che dopo essersi liberato in area ennese, è stato atterrato. Rigore concesso dall’arbitro e, dagli 11 metri, Terranova non ha sbagliato riportando la Nissa in vantaggio. Lo stesso attaccante biancoscudato apparso oggi rigenerato dalla cura Di Gaetano, ha siglato la terza rete con una rete in azione di ripartenza, con un destro che ha battuto il portiere di casa.

L’Enna, però, in questo frangente, ha dimostrato di essere una squadra con grosse potenzialità e in grado di mettere in difficoltà chiunque, e, nel giro di tre minuti ha ritrovato il pari con due gol di Frank Tchaouna che ha prima battuto Castelnuovo al 27′ con un tiro dal lite dell’area e poi con un diagonale dopo essere entrato in area al 30′.

La Nissa di oggi al Gaeta, tuttavia, non è stata squadra arrendevole e, appena 2 minuti dopo, s’è riportata in vantaggio stavolta con Rotulo abile a battere il portiere dopo essere stato liberato al tiro da Sarao.

Nella ripresa il ritmo pirotecnico della partita, con 7 gol in quarantacinque minuti di gioco, non è stato confermato, ma la partita s’è lo stesso mantenuta viva fino all’ultimo secondo per merito di un Enna che ha pressato la Nissa a caccia della palla giusta per un pareggio che, invece, non è arrivato. Alla fine, triplice fischio dell’arbitro e Nissa che è tornata ad esultare in campionato con una vittoria pesantissima ottenuta su un campo difficilissimo come quello di Enna.