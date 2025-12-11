Olio di CBD: la natura al servizio di benessere e salute

Noto per le proprietà ansiolitiche, antidolorifiche, antiemetiche, antinfiammatorie, miorilassanti e neuroprotettive, l’olio di canapa contribuisce al mantenimento della salute consentendo anche di ritrovare gli equilibri perduti. Proprio nella prevenzione olistica i risultati appaiono sorprendenti.

Cosa si intende per CBD e differenze con il THC

La “sigla” CBD è l’acronimo del termine cannabidiolo, riferendosi a una sostanza naturale contenuta nella pianta di canapa. La versatilità è una delle caratteristiche più interessanti, rendendolo il cannabidiolo ottimo alleato nell’alleviare un’ampia varietà di disturbi. L’olio ottenuto dal CBD è un concentrato ricavato dalla canapa industriale, ossia una varietà della pianta contraddistinta da un contenuto di THC inferiore allo 0,2%. Da qui l’assenza di effetti psicoattivi nel cannabidiolo; a rimanere attive sono solamente le sue proprietà terapeutiche. Nel corso degli ultimi anni il fito cannabinoide è stato oggetto di un numero crescente di studi scientifici, proponendosi come elemento complementare, integrabile nella vita quotidiana attraverso l’olio di cbd naturale in primis, per far fronte a tanti problemi di salute.

Relax e armonia grazie al CBD

Tra le proprietà riconosciute al CBD rientrano quelle rilassanti e “armonizzanti”. Una persona che ogni giorno è chiamata ad affrontare numerosi impegni lavorativi e di famiglia può trovare difficoltà a compiere i propri compiti con efficienza. Affidandosi all’olio di CBD, disponibile in diverse forme, può trarre vantaggio dall’azione rilassante di quest’ultimo, e dalla sua efficacia nel donare equilibrio. I risultati sono frutto della capacità del CBD di agire attraverso il sistema endocannabinoide presente nell’organismo dei vertebrati (esseri umani inclusi).

Balsami e creme a base di cannabidiolo

È molto comune compiere movimenti oppure assumere posture sbagliate o, ancora, generare tensione sui muscoli di collo e spalle dopo essersi esposti accidentalmente a correnti d’aria. Qualsiasi sia la causa della tensione, le proprietà rilassanti del CBD possono contribuire al recupero velocizzandolo. Sul mercato, oltre alle solite pomate e ai gel da scaldare, sono disponibili balsami al CBD, nati per alleviare la tensione attivando un massaggio sulla zona del corpo contratta o dolorante. Oltre al cannabidiolo, nelle formulazioni di tali prodotti tendono a comparire altri ingredienti in grado di favorire l’apporto di ossigeno ai gruppi muscolari, e di stimolare la circolazione del sangue.

Il rapporto tra CBD e cosmetica

Il CBD ha trovato ampio impiego anche in ambito cosmetico. Da qualche anno a questa parte, infatti, l’attenzione dei consumatori sembra concentrarsi sui cosmetici naturali, quindi privi di ingredienti artificiali come i parabeni, responsabili della secchezza della pelle e di possibili danni alla stessa. Non stupisce, di conseguenza, l’adozione del cannabidiolo in creme e lozioni: un ingrediente naturale che, in simbiosi con gli altri impiegati, agisce in modo mirato sull’invecchiamento precoce della cute. Dalle creme giorno ai detergenti viso, passando per le lozioni per il corpo e oli per la notte, una beauty routine che includa l’utilizzo di prodotti con CBD è una valida opzione per chiunque sia consapevole dell’importanza della propria bellezza.

Tipologie di olio di CBD esistenti

Esistono varie tipologie di olio di CBD. Quello definito “a spettro completo” è un olio che presenta tutti i cannabinoidi della pianta da cui è tratto, pur senza oltrepassare una percentuale di THC che provocherebbe effetti psicoattivi. I cannabinoidi e terpeni della pianta contenuti nell’olio danno origine al cosiddetto “effetto entourage”, un effetto sinergico che ne potenzia gli effetti terapeutici. L’olio di CBD “puro”, dal canto suo, ha come componente esclusiva il cannabidiolo. Una purezza tale garantisce effetti terapeutici privi delle interferenze legate ad ulteriori composti provenienti dalla pianta di cannabis. L’olio puro è ideale per le persone che non amano aromi e sapori associati ad altre varianti, e risponde alle esigenze di chi è particolarmente sensibile ad altri cannabinoidi.



Oggi l’olio di CBD, offerto in varie concentrazioni e formulazioni, è diffuso in ambito medico, cosmetico e sportivo. Aiuta gli atleti nel processo di recupero fisico dopo un allenamento o una gara, ma è anche utile agli anziani che lottano con il dolore cronico dell’artrite e dell’osteoporosi. Una versatilità che lo ha portato a divenire un alleato prezioso per tutti coloro che per la propria salute preferiscono adottare un approccio olistico.

