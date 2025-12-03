GdF Messina, sequestrati oltre 13 mila articoli natalizi pericolosi per salute

I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Messina, nei giorni scorsi, hanno sequestrato prodotti ed accessori relativi alle imminenti feste natalizie non rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa europea e, pertanto, potenzialmente dannosi per la salute degli utilizzatori, per un valore complessivo di oltre 12.600 euro. Nel dettaglio, i finanzieri della compagnia di Taormina hanno sequestrato 13.141 articoli natalizi, in particolare: decorazioni per alberi, tubi luminosi a led, lanterne e carillon natalizi. Tutta questa merce, all’atto del rinvenimento, e’ risultata essere priva del contenuto minimo delle informazioni e delle indicazioni in lingua italiana e, per quanto riguarda il materiale elettrico, connotata dai requisiti della non conformita’ formale rispetto ai rigorosi standard previsti dalla normativa europea di settore.